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Encore un doublé pour Désiré Doué

JF
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Encore un doublé pour Désiré Doué

Un doublé en finale de Ligue des champions et maintenant aux trophées UNFP. Nominé dans la catégorie de meilleur espoir du championnat de France, Désiré Doué a remporté un trophée qui faisait débat avant la cérémonie et qu’il avait déjà remporté l’an passé. Des mains d’Adil Rami, le numéro 14 a signé un doublé que seuls Eden Hazard et Kylian Mbappé avaient jusqu’ici réussi dans l’histoire.

N’oubliant pas de remercier ses coéquipiers, son staff et son club, il s’est dit « épanoui » dans sa vie de footballeur, à quelque semaines de disputer une nouvelle finale de C1. Il devance ses partenaires Warren Zaïre-Emery et João Neves, ainsi que Valentin Barco et Ayyoub Bouaddi.

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JF

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