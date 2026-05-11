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Robin Risser élu meilleur gardien de Ligue 1

JF
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Robin Risser élu meilleur gardien de Ligue 1

Lens déjà récompensé ! Dans les discussions pour accéder à la liste de Didier Deschamps pour le Mondial, Robin Risser vient d’entamer sa semaine de la meilleure des façons. Encore au Red Star l’an dernier et désormais pilier de la saison incroyable du RC Lens, le portier vient d’être élu meilleur gardien de Ligue 1. C’est Guillaume Warmuz, champion de France avec Lens en 1998, qui a remis le trophée au gardien lensois, qui succède à Lucas Chevalier au palmarès.

Les autres nominés, Brice Samba, Dominik Grief, Mike Penders et Hervé Koffi peuvent donc se focaliser tranquillement sur la dernière journée de championnat. Risser lui, vise la Coupe de France.

Bravo à vous, qui nettoyez les toiles d’araignées à la main.

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JF

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