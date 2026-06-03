Le lieu du Trophée des champions enfin connu

Alors, la pièce est tombée de quel côté ? Pile ou face ? Comme annoncé vendredi dernier, la Ligue de Football Professionnelle a eu la brillante idée – une fois n’est pas coutume – de procéder à un tirage au sort pour décider du lieu où se déroulera le Trophée des champions 2026 entre le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, et le RC Lens, récent vainqueur de la Coupe de France pour la première fois de son histoire.

La LFP avait chargé les deux protagonistes trouver un terrain d’entente, mais faute d’accord, elle a alors choisi de tirer les boules pour départager les stades respectifs des deux finalistes. Et le hasard a tout juste livré son verdict ce mercredi à 13 heures.

Direction l’Artois

Attention, roulement de tambours : le Trophée des champions se disputera le dimanche 16 août (20 heures 45)… au Stade Bollaert de Lens ! La LFP a officialisé la nouvelle via un communiqué. Pour rappel, le match devait au préalable se jouer à Abidjan en Côte d’Ivoire, comme pour la finale de la Coupe de la ligue féminine entre Lyon et Paris, mais les retours d’expérience négatifs des joueuses (certaines sont revenues malades) ont convaincu l’instance du football professionnel français de l’organiser sur ses terres plutôt qu’à l’étranger.

LE RC LENS ACCUEILLERA LE TROPHÉE DES CHAMPIONS EN OUVERTURE DE LA SAISON 2026/2027 Le Trophée des Champions 2026-2027 se déroulera le dimanche 16 août 2026 au Stade Bollaert-Delelis. À l’issue du tirage au sort effectué ce jour au siège de la LFP en présence des représentants… pic.twitter.com/2PlGy7PltW — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 3, 2026

Sur ses 16 dernières éditions, le Trophée des champions a eu lieu seulement deux fois dans l’Hexagone : dans un Bollaert à huis-clos au moment du Covid en janvier 2021 avec le succès 2-1 du PSG face à l’OM, et au Parc des Princes en janvier 2024 pour la rencontre PSG-Toulouse (2-0).

En tout cas, comme pour déterminer le sort du Trophée des champions, la LFP fonctionne au pif dans tous les domaines.

Le lieu du Trophée des champions décidé à pile ou face ?