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En direct : Lens-PSG (0-1)
C'est la pause à Bollaert sur ce score d'un but à zéro en faveur du FC Labubu ! Et ce, malgré une domination lensoise dans ce premier acte. Nous sommes à 45 minutes d'un nouveau titre de champion de France pour Paris.
LA PARADE DE SAFONOV ENCORE ! Thomasson s'arrache pour chiper le cuir à Beraldo, Aguilar met un caviar mais Saïd bute sur le portier russe ! Ça ne va jamais rentrer, pour Lens.
45+2.
Les sorties aériennes de Safonov, ça rappelle l'immense performance d'Alexis Rey-Millet hier au tournoi de la presse de Clairefontaine...
🟨 Carton jaune pour Illia Zabarnyi.
Oh oui la parade de Risser au pied du poteau ! Dembélé avait fait danser Samson Baidoo...
On sent quand même pas mal de maladresses, y compris côté parisien. Peut-être de la fatigue pour les locaux, et de la nonchalance pour les visiteurs.
Abdallah Sima s'arrache mais n'accroche que le petit filet !! C'est à sens unique depuis quelques minutes.
Ça ne panique pas à la relance, ce PSG. Bonne petit équipe, à surveiller !
Encore un beau mouvement lensois, mais la frappe de Sima est trop axiale ! Que d'efforts pour le Racing !
Édouard et Saïd se ratent sur ce centre d'Aguilar !!! Ça commence à faire beaucoup...
Ça commence déjà à jouer facile côté parisien...
L'occase pour Thomasson ! Il avait une belle fenêtre de tir grâce à l'appel d'Udol, mais il dévisse totalement.
Malang Sarr ne joue plus au con. Grosse intervention sur Dembélé.
⚽ OUTCH ! PETITE BOULETTE DE MALANG SARR ET DEMBÉLÉ PEUT SERVIR KVARA, QUI ALLUME RISSER ! 1-0 POUR LE FUTUR CHAMPION !
Troisième match de rang au poste de latéral droit pour Senny Mayulu. Le James Milner de Seine-Saint-Denis.
Odsonne Édouard encore... au-dessus !
On a un Illya Zabarnyi qui a des choses à prouver ce soir.
Arrêt de Safonov... puis de Zabarnyi sur sa ligne, de la tête !!! C'était chaud chaud chaud dans la surface parisienne.
La tentative d'Édouard dans la niche de Safonov ! Vrai début de match de la part des Lensois.
Quel joueur Mamadou Sangaré.
Neves qui veut nous envoyer un golazo. Ça ne marche pas à tous les coups.
Bonne sortie de Risser devant Barcola !!! Ça démarre fort fort fort.
Édouard contré maintenant ! Par un Parisien, cette fois.
Odsonne Édouard qui contre la tête de son partenaire ! Bon, pas sûr que cette déviation de Sima était cadrée. Et tout part d'une galette de Matthieu Udol, évidemment !
L'enroulé de Dro Fernandez !! Vu d'ici, on dirait que c'est pas passé loin.
On en pense quoi, de ce flocage de con en mode Labubu ?
C'est simple : si le club de la capitale ne perd pas ce soir, il pourra célébrer son 14e titre de champion de France. Le 5e consécutif.
Allez, c'est parti à Lens !! Après un coup d'envoi fictif donné par l'immense Philippe Vercruysse.
On s'envoie les compos de ce pas ! Avec notamment un Thauvin sur le banc.
C'est l'heure du choc qui peut officiellement sacrer le PSG, dans un Bollaert des grands soirs !
LES AMIS LES AMIS LES AMIS !
🟨 Carton jaune pour Illia Zabarnyi.
⚽ OUTCH ! PETITE BOULETTE DE MALANG SARR ET DEMBÉLÉ PEUT SERVIR KVARA, QUI ALLUME RISSER ! 1-0 POUR LE FUTUR CHAMPION !
RC Lens
Paris Saint-Germain
Par Jérémie Baron