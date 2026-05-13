Le dilemme de Carlo Ancelotti concernant Neymar

Verdict lundi. Interrogé par Reuters sur une potentielle présence de Neymar dans la liste du Brésil qui sera dévoilée ce lundi 18 mai, Carlo Ancelotti n’a pas fermé la porte à l’attaquant de Santos.

Un retour en force

« Quand il faut choisir un effectif, il faut tenir compte de nombreux facteurs. En ce sens, Neymar est un joueur important pour le Brésil en raison du talent dont il a toujours fait preuve. Il a connu quelques problèmes, mais il est en train de se remettre. Il travaille dur pour se rétablir, il joue. Il s’est beaucoup amélioré ces derniers temps, il joue régulièrement », a d’abord détaillé l’ancien technicien du Real Madrid. Parfois en difficulté à Santos cette saison, Neymar renaît peu à peu avec le club paulista, buteur lors de la dernière journée de Copa Sudaméricana (1-1) et face à Bragantino (2-0) en championnat dimanche.

« Évidemment, ce n’est pas une décision facile pour moi. Nous devons soigneusement peser le pour et le contre », a poursuivi Ancelotti. Mais le tacticien italien a également assuré que si le « Ney » venait à être sélectionné, alors qu’il a connu sa dernière cape avec la Seleção le 17 octobre 2023, son incorporation au groupe se ferait sans difficultés : « Neymar est vraiment très apprécié, non seulement par le peuple brésilien, mais aussi par tous les joueurs. C’est aussi un facteur parce que si je sélectionne Neymar, ce n’est pas comme si j’allais lancer une bombe dans le vestiaire. Il est très apprécié, très aimé. »

Il reste encore deux matchs à Neymar avant la liste pour convaincre définitivement Ancelotti.

Une première étape vers le Mondial pour Neymar