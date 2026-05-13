Pape Gueye mis au frigo par Marcelino à l’approche de la Coupe du monde 2026

Hop, au frais ! Villarreal reçoit le Séville FC à l’occasion de la 36e journée de la Liga ce mercredi (19 heures). Marcelino, l’entraîneur du Sous-Marin jaune sur le départ, a justifié l’absence de Pape Gueye lors des deux dernières rencontres de championnat, lors d’une conférence de presse ce mardi. « Pape Gueye est apte. Lors du dernier match (contre Majorque), il devait, en principe, jouer mais il avait ressenti une légère gêne musculaire lors de l’entraînement de la veille », raconte le technicien espagnol.

La Coupe du monde avant tout

Marcelino pense à l’état physique du joueur et surtout à la Coupe du monde 2026 qui arrive à grands pas (11 juin-19 juillet) : « Finalement, on a décidé de ne prendre aucun risque, parce que c’est un joueur qui a une Coupe du monde à disputer. Mais il est apte. Je pense que si rien ne se passe à l’entraînement du mardi, il sera présent et pourra jouer ce match (contre Séville). »

Le Sénégal aura grandement besoin du héros de la CAN 2025 lors du Mondial nord-américain, dans un groupe I très relevé avec la Norvège, l’Irak mais surtout l’équipe de France, son premier adversaire (16 juin, 21 heures).

Cesc Fàbregas l’aurait sûrement obligé à jouer.

Les confidences de Pape Gueye sur la folle finale de la CAN