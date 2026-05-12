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Un Gunner forfait pour la finale face au PSG

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Un Gunner forfait pour la finale face au PSG

Les Gunners tirent à Blanc. À un peu moins de trois semaines de la finale de Ligue des champions, Mikel Arteta va déjà être confronté à un premier casse-tête. Sorti sur blessure à la demi-heure de jeu lors du court succès d’Arsenal face à West Ham ce dimanche (0-1), Ben White devrait manquer le match face au PSG le 30 mai prochain.

L’hécatombe à droite

Touché au ligament du genou droit, l’international anglais devrait manquer toute la fin de saison avec le club du nord de Londres. Il est même « peu probable qu’il soit apte » pour le Mondial avec les Three Lions, selon The Athletic. Un vrai coup dur pour Arsenal, qui doit déjà faire sans son autre latéral droit Jurriën Timber, lui aussi blessé et porté disparu depuis le 14 mars dernier.

À ce rythme, Arteta va devoir défendre lui-même sur Kvaratskhelia.

Un duo bien connu aux commentaires de la finale PSG-Arsenal sur M6

VM

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