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Le Sénégal veut accueillir la CAN 2032

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Le Sénégal veut accueillir la CAN 2032

D’autres lions volontaires. À partir de 2028, la Coupe d’Afrique des nations se tiendra tous les quatre ans. Le Sénégal souhaite être le pays hôte de l’édition 2032. Khady Diène Gaye, la ministre sénégalaise de la Jeunesse et des Sports, a annoncé la nouvelle ce mardi : « Le Sénégal prépare son dossier de candidature pour abriter la Coupe d’Afrique des nations de football en 2032. »

Le Pays de la Teranga, déjà organisateur de la CAN en 1992, avait tenté de se positionner pour accueillir l’épreuve en 2029, soit avant l’annonce de la fin du rythme bisannuel de la compétition. Les Sénégalais s’étaient finalement rétractés, en octobre 2024, en raison de problèmes d’infrastructures. Désormais, les compatriotes de Sadio Mané doivent convaincre les membres de la Confédération africaine de football (CAF) pour retrouver le tournoi roi du continent, 40 ans après.

D’ici là, le titre de 2026 sera peut-être validé.

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