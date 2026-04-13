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Des peines de prison aggravées pour les supporters sénégalais déjà condamnés pour hooliganisme à la CAN ?

LL
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Des peines de prison aggravées pour les supporters sénégalais déjà condamnés pour hooliganisme à la CAN ?

Ils continuent de clamer leur innocence. Condamnés en première instance à de la prison ferme pour « hooliganisme », 18 supporters sénégalais ont une nouvelle fois nié lors de leur procès en appel avoir participé aux scènes de chaos lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations contre le Maroc le 18 janvier dernier.

Un mouvement de foule à l’origine de la descente sur la pelouse ?

À l’époque, la situation avait dégénéré en tribunes lorsque les Lions de la Teranga avaient concédé un pénalty, manqué par Brahim Diaz, avant de finalement s’imposer. Si depuis, la CAF a annulé la victoire du Sénégal au profit du Maroc (3-0), ces 18 supporters sénégalais sont visés par la justice marocaine et sont toujours détenus.

Lors de ce deuxième procès organisé lundi, ils ont assuré n’avoir pas eu le choix que de descendre sur la pelouse en raison d’un mouvement de foule en tribunes et des jets de projectile, rapporte l’AFP. Mais alors qu’ils avaient été condamnés à des peines entre trois et douze mois de prison, le parquet a demandé à ce que ces peines soient alourdies jusqu’à deux ans de prison.

Est-ce qu’on en ferait pas légèrement trop ?

Selon Achraf Hakimi, la CAN doit revenir au Maroc

LL

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