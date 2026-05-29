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Le nouveau trophée de la Ligue 3 a un air de rugby

OC
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Le nouveau trophée de la Ligue 3 a un air de rugby

Qui dit nouvelle ligue dit nouveau trophée. Après les annonces de son « relooking » (nouveau diffuseur, expérimentations arbitrales, système de barrages…) par la FFF et la LFP, la Ligue 3 continue de parfaire son identité. La troisième division française a dévoilé ce vendredi le visage du « Trophée de France », la nouvelle coupe que soulèveront les vainqueurs du championnat.

Le Bouclier de Brennus du football

Doté d’une ressemblance frappante avec celui du monde l’ovalie, le fameux Bouclier de Brennus, le Trophée de France n’est pas une nouveauté. Ce dernier récompensait les vainqueurs du championnat éponyme, disputé entre 1907 et 1914 sous l’égide de l’ancêtre de la FFF, le Comité Français Interfédéral.

Le trophée a également récompensé le champion de France militaire entre 1922 et 1939, avant de disparaître. La Ligue 3 a donc décidé de le moderniser et de le remettre au goût du jour.

On souhaite du courage au capitaine qui aura la lourde tâche de le soulever.

PSG et Arsenal : parce que c’est leurs projets

OC

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