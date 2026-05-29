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Demba Ba au Havre, ça se complique

EM
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Demba Ba au Havre, ça se complique

Le Havre l’a dans le baba. L’avenir de Demba Ba, actuel directeur sportif de Dunkerque, est incertain dans le Nord de la France. S’il est courtisé par le HAC pour remplacer le magicien Mathieu Bodmer, le président de l’USLD, Selçuk Demir, a balayé un éventuel départ de son dirigeant.

« Il n’y a aucune inquiétude à mon niveau »

Interrogé par L’Équipe, le patron du club nordiste s’est montré très clair quant à l’avenir de l’ancien joueur de Chelsea : « Il est normal que Demba soit sollicité au regard de son excellent travail, ça montre que ça travaille bien à Dunkerque, mais il n’y a aucune inquiétude à mon niveau sur le fait que mon coprésident sera bien là pour la saison prochaine. »

Et pour entériner toute idée d’un départ, il précise que l’ancien attaquant sénégalais est déjà tourné vers l’avenir en préparant le mercato du club nordiste pour la saison à venir. 

Tant qu’il ne perd pas le nord.

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EM

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