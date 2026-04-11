Saint-Étienne met la pression sur Troyes après sa victoire face à Dunkerque

Saint-Étienne 2-1 Dunkerque

Buts : Stassin (22e), Davitashvili (66e) pour les Verts // Robinet (26e SP) pour les Maritimes

Les Verts n’ont pas dit leur dernier mot. La course à la montée en Ligue 1 continue de faire rage dans l’antichambre de l’élite du football hexagonal. Alors que le leader Troyes reçoit Rodez lundi, Saint-Étienne a affronté Dunkerque à Geoffroy-Guichard marqué au fer rouge par les menaces de dissolution qui pèsent sur les groupes de supporters stéphanois. Une rencontre âpre qui a finalement basculé en faveur des Verts qui se sont imposés 2 à 1 et reviennent donc à un point de l’ESTAC.

Après que les deux équipes se soient jugées durant une vingtaine de minutes, Lucas Stassin est parvenu à trouver la faille dans la défense des Maritimes, après un service trois étoiles d’Augustine Boakye (1-0, 22e). Une avance qui n’aura pas duré longtemps puisque deux minutes plus tard, Boakye accroche Morgan Bokele dans la surface stéphanoise. Une faute qui n’a pas échappé à la vigilance de Pierre Gaillouste, l’arbitre de la rencontre : penalty pour Dunkerque. Thomas Robinet n’a pas manqué le coche et a permis aux Maritimes de recoller au score (1-1, 26e).

Davitashvili en sauveur

Les Stéphanois ont eu l’occasion pour repasser devant, mais Mathys Niflore a tenu la baraque pour les Nordistes en multipliant les parades décisives (29e, 33e), mais il n’a rien pu faire sur la frappe de Zuriko Davitashvili qui est venue se loger dans son petit filet (2-1, 66e). Julien Le Cardinal aurait même pu alourdir le score, mais sa frappe est venue heurter le poteau dunkerquois (75e). Les Verts reviennent donc à un point de Troyes, remettent Le Mans à distance après le nul des Sarthois face à Boulogne (0-0), tandis que Dunkerque reste accroché à sa 10e place à égalité de points avec Guingamp.

Encore quatre journées avant le dénouement final.

AS Saint-Étienne (4-2-3-1) : Larsonneur – Old, Nade, Le Cardinal, Pedro – Kanté (Miladinovic, 64e), Boakye (Jaber, 54e) – Davitashvili, Moueffek (Duffus, 64e), Cardona (Appiah, 81e) – Stassin. Entraîneur : Philippe Montanier.

USL Dunkerque (4-2-3-1) : Niflore – Linguet, Sangante, Sasso, Mayela – Doucet (Essimi, 66e), Georgen – Sekongo (Kante, 77e), Bardeli, Bokele (Massock, 77e) – Robinet. Entraîneur : Albert Sánchez.

Saint-Étienne se plante à Dunkerque et laisse filer Troyes