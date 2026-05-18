Le champion de Malte voit son titre contesté

Si même la VAR n’y peut rien… Au terme d’une finale remportée (2-1) face à Marsaxlokk le week-end dernier, le Floriana FC a été sacré champion de Malte pour la première fois depuis six ans. Jusqu’ici tout va bien, sauf que les adversaires des Tal-Irish ont entre-temps déposé une réclamation officielle pour faire annuler le second but, le résultat final et faire rejouer le match, ainsi que le rapporte le Times of Malta ce lundi.

La main de Dieu de Wish

La raison ? Elle est très simple : selon les représentants de Marsaxlokk, le but de la victoire, inscrit dans le temps additionnel et accordé au joueur bosnien Kenan Dervisagic, n’était pas valable car il aurait été marqué sur une touche directe. Sur les images (que l’on peut revoir ici), le ralenti prête à confusion dans un premier temps, mais il semble finalement clair que le ballon rebondit d’abord dans la surface, avant de finir dans la lucarne opposée, sans toucher l’attaquant au passage.

Même s’il s’agit d’une petite performance en soi, elle contrevient à Loi 15 de l’IFAB relative à « l’entrée en touche ». Celle-ci dispose que « un but ne peut pas être marqué directement sur une rentrée de touche » et prévoit deux règles dans le cas contraire : « 1) si le ballon pénètre dans le but adverse, un coup de pied de but est accordé ; 2) si le ballon pénètre dans le propre but de l’exécutant, un corner est accordé. »

Autrement dit, le ballon doit obligatoirement être touché par un autre joueur après la touche pour qu’un but puisse être valable. Et dans ce cas précis, le gardien de Marsaxlokk aurait dû obtenir un renvoi aux 5,5 mètres. La ligue maltaise donnera-t-elle raison au vice-champion ? Affaire à suivre !

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