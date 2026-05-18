Le barrage Nice-Sainté à huis clos ?

Dans un monde normal, les supporters sont le douzième homme. En ce moment à Nice, ils sont plutôt adversaires de leurs propres joueurs, ce qui peut se comprendre au regard de la saison complètement ratée du Gym (sans les violences, bien sûr).

Face à Metz, ce dimanche soir pour la dernière journée de Ligue 1, les fans niçois ont exprimé leur ras-le-bol en envahissant le terrain à la fin de la rencontre. Cette action pourrait avoir de lourdes conséquences sur les derniers épisodes de la saison des Aiglons.

Gare aux débordements

Si le scénario catastrophe venait à se confirmer avec une descente en Ligue 2 au terme du double duel face à Saint-Étienne, le chaos n’est pas à exclure sur la Promenade des Anglais.

Selon L’Équipe, un huis clos pour le match retour à domicile de cette double confrontation est sérieusement envisagé par la Ligue. La crainte ? Que les tribunes niçoises ne s’embrasent à nouveau selon l’évolution du score. Un huis clos partiel est aussi sur la table, mais laisser les ultras les plus remontés dans l’enceinte, c’est jouer avec des allumettes près d’un baril de poudre.

Et au milieu de tout ça, une finale de Coupe de France à préparer. Quelle joie.

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