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La RD Congo dévoile sa liste pour la Coupe du monde

OC
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La RD Congo dévoile sa liste pour la Coupe du monde

On connaît la liste des Léopards prêts à rugir outre-Atlantique. Le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a annoncé ce lundi les noms des 26 joueurs qu’il emmènera à la Coupe du monde. Avec seulement deux changements par rapport au groupe qui s’est imposé contre la Jamaïque (1-0) lors du barrage intercontinental de mars, le technicien français prône la stabilité et réitère sa confiance en ses cadres.

Les deux revenants parleront aux érudits de la Ligue 1, puisqu’il s’agit du globe-trotteur Gaël Kakuta (ex-RC Lens et Amiens SC) et de l’ancien Lorientais Gédéon Kululu. D’autres joueurs de notre beau championnat seront du voyage : les tout fraîchement qualifiés en Ligue des champions Chancel Mbemba et Ngal’ayel Mukau (LOSC), leur voisin lensois Arthur Masuaku, ainsi que Lionel Mpasi (Le Havre) et Nathanaël Mbuku (Montpellier).

Un terrible souvenir à effacer

Pour son retour au Mondial, la RD Congo tentera de sortir d’un groupe compliqué, dans lequel figurent le Portugal, la Colombie et l’Ouzbékistan. Les Léopards feront leur entrée dans la compétition le 17 juin prochain contre la bande de Vitinha, avant de défier la Tricolor (24/06), puis les coéquipiers d’Abdukodir Khusanov (28/06), dans une rencontre potentiellement décisive pour la qualification. L’objectif sera surtout de faire oublier l’édition 1974 et un terrible bilan. Trois rencontres, aucun but marqué, quatorze encaissés, et une défaite cinglante contre la Yougoslavie (9-0).

Avec la muraille Mpasi dans les buts, difficile d’imaginer un tel naufrage.

Shabani Nonda a de grandes ambitions pour le Congo

OC

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