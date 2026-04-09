Dans quel état reviendront-ils dans leurs clubs ? La République démocratique du Congo disputera la Coupe du monde pour la première fois depuis 1974. Pour fêter cette qualification historique, décrochée en barrages face à la Jamaïque à Guadalajara (0-1), les Léopards sont rentrés au pays et, à peine le temps de poser le pied sur le goudron, que les célébrations ont débuté. « Dans un bus ouvert, nous avons mis cinq heures pour parcourir les vingt kilomètres de l’aéroport au Palais du Peuple, narre Joris Kayembe pour Belang van Limburg. Trois à quatre millions de personnes étaient le long du parcours et beaucoup pleuraient. Nous sommes maintenant de vrais héros du peuple ».

Le joueur de Genk a, comme ses coéquipiers de l’équipe nationale congolaise, été fait « Chevalier de l’Ordre national » et récompensé par le président Félix Tshisekedi. Le jackpot : un million d’euros, une voiture et une maison. Ça valait le coup de se qualifier.

INSANA! Festa na República Democrática do Congo com a classificação para a Copa do Mundo!pic.twitter.com/AXCFZOTkIn — Thiago Simões (@ThiSimoes) April 5, 2026

Ce qui se passe à Kinshasa ne restera pas à Kinshasa

Au Mondial, la RDC affrontera le Portugal, la Colombie et l’Ouzbékistan. Si être de la partie est déjà un exploit, Kayembe assume ses prétentions : « Nous voulons montrer que le Congo est un grand pays de football et visons au moins une place parmi les meilleurs troisièmes ». Ça c’est de l’ambition bien placée.

En cas de qualif’ au tour suivant, y aura-t-il de nouveau un jour férié au pays ?

Les images de la fête à Kinshasa