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Waldemar Kita a sorti le chéquier pour renflouer le FC Nantes

UL
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Waldemar Kita a sorti le chéquier pour renflouer le FC Nantes

Il y a Waldemar Kiparle, et Waldemar Kipaie. La DNCG a publié le bilan financier des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2024-2025 et le FC Nantes, comme la majorité des clubs de Ligue 1, accuse un gros déficit. Celui des Canaris avoisine les 45 millions d’euros, à cause notamment de la baisse du montant des droits télé.

Il devrait remettre la même somme cette été

Le propriétaire des Canaris, Waldemar Kita, a du injecter plus de 45 millions d’euros l’été dernier pour remettre les comptes du club à l’équilibre, comme l’informe Médiacités. L’octuple champion de France accuse une dette de près de 130 millions d’euros à la boîte de l’homme d’affaires, depuis 18 ans qu’il détient le club. Les transferts, notamment les 20 millions d’euros de Nathan Zézé, parti en Arabie saoudite, ont permis d’amortir un peu le déficit. L’été dernier, le budget de Nantes est passé de 80 millions d’euros à 50, informe Ouest-France, qui raconte aussi que Kita devrait remettre la main à la pâte cet été. Et anticiper une probable descente en Ligue 2, qui pend au nez des Jaune et Vert.

En coupe de France, les clubs amateurs ne sont pas prêts d’avoir les recettes.

Aucun vainqueur dans le multiplex

UL

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