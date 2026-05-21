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  • Nantes-Marseille (0-0, 5-3 T.A.B.)

Le FC Nantes remporte un titre contre l'OM

CT
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Le FC Nantes remporte un titre contre l'OM

Quand les petits montrent l’exemple. Pendant que l’équipe première du FC Nantes a été reléguée en Ligue 2, les moins de 23 ans ont sauvé l’honneur du club en remportant la deuxième édition du Challenge Espoirs, compétition qui met à l’honneur les équipes réserves des clubs professionnels.

L’OM passe à la trappe

L’équipe entraînée par l’ancien joueur nantais Stéphane Ziani s’est imposée face à l’Olympique de Marseille lors de la finale, ce mercredi après-midi, à l’issue de la séance des tirs au but (0-0, 5-3 T.A.B.). Les Canaris deviennent la première équipe à inscrire leur nom au palmarès de la compétition, à cause de l’arrêt définitif de la finale entre Monaco et Rennes en 2025, provoqué par le malaise de Samuel Nibombé.

Au moins, Nantes peut se targuer d’être le pire cauchemar de l’OM en 2026.

Il y a eu de l’électricité entre les dirigeants de l’OM et Nantes

CT

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