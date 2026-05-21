La MLS pousse pour changer les règles du foot

L’américanisation du football se poursuit ? La MLS a discuté avec l’IFAB, l’instance garante des règles du jeu, à propos d’une possible expérimentation de l’arrêt du chronomètre durant les interruptions de jeu lors des rencontres de championnat, d’après The Guardian.

Un intérêt 100% nord-américain

Le concept, utilisé dans le basketball, le rugby et le football américain, est en vigueur dans les championnats universitaires de football aux États-Unis. Le média britannique rapporte que l’idée de voir cette idée ne semble pas susciter tant d’intérêt en dehors du pays de l’Oncle Sam, réduisant ainsi les chances d’une application en dehors des terres où le football est appelé soccer.

À ce rythme-là, on nous soumettra l’idée de voir Donald Trump président de la FIFA.

Non, Cristiano Ronaldo n’est pas un problème pour le Portugal