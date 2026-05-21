Mbappé raconte sa réaction devant le coup de boule de Zidane en 2006

En poésie c’est peut-être faux, mais en football c’est pourtant bien vrai : Mbappé rime avec Coupe du monde. Auteur de 12 buts en l’espace de seulement deux Mondiaux, le natif de Paris (oui oui, pas de Bondy) s’est déjà imposé comme une figure marquante de l’histoire de la compétition la plus prestigieuse du ballon rond.

Attendue au tournant cet été en Amérique du Nord en tant que capitaine et leader offensif des Bleus, la superstar du Real Madrid est revenue sur ses souvenirs d’enfance en Coupe du monde dans le dernier numéro de So Foot Club.

« Le coup de boule de Zidane, je rigolais »

« La première (Coupe du monde) que j’ai vraiment comprise, c’est en 2006 en Allemagne, j’avais 7 ans. J’ai été voir France-Brésil à Francfort, avec mes parents […] C’était extraordinaire. Zidane avait fait un super match, il est resté dans la légende », se remémore-t-il.

Avant de revenir sur la douloureuse défaite en finale face à l’Italie, à laquelle il a assisté « dans la fanzone […] à Bondy ». Enfin douloureuse, pas forcément pour le petit Kyks. « C’était sympa, le résultat n’était pas ce qu’on attendait, mais bon… Je me souviens de la panenka et du coup de boule de Zidane, admet-il. J’étais jeune, je rigolais […] J’ai juste vu le coup de boule, je me suis dit « Ah c’est du divertissement »… Mais ça n’en était pas ! »

Plus qu’à espérer qu’il s’inspire de la panenka plutôt que du coup de boule.

Entre le Portugal et la France, Éli Junior Kroupi a fait son choix