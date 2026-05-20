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Un nouveau format pour la Ligue des nations et les phases de qualification de l'UEFA

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Un nouveau format pour la Ligue des nations et les phases de qualification de l'UEFA

Le changement, c’est maintenant. L’UEFA a officialisé ce mercredi une grosse refonte de la Ligue des nations, qui changera de visage dès 2028. Exit les quatre divisions actuelles et les classiques groupes de quatre avec des matchs aller-retour : place à trois ligues de 18 équipes, chacune répartie en trois groupes de six.

Le format évolue aussi : chaque sélection disputera six matchs dans une phase de « mini-championnat ». Au programme, quatre adversaires affrontés sur un match sec et un cinquième en aller-retour. Pour le reste, l’UEFA ne touche pas à sa recette : quarts de finale aller-retour, Final Four et barrages de promotion-relégation resteront bien au programme.

Deux ligues distinctes pour les qualifications pour l’Euro et le Mondial

Mais la vraie révolution concerne surtout les qualifications pour l’Euro et la Coupe du monde. L’instance européenne va désormais les intégrer dans un système commun articulé autour de deux divisions. La Ligue 1 regroupera les 36 meilleures sélections européennes –  soit les actuelles Ligues A et B  tandis que la Ligue 2 accueillera les autres nations.

La Ligue 1 (aucun rapport avec le meilleur championnat de la planète Terre, NDLR) adoptera un format à la sauce Ligue des champions : trois groupes de douze équipes, avec six matchs disputés contre six adversaires différents tirés dans plusieurs chapeaux. Les mieux classés décrocheront directement leur billet pour les phases finales, tandis que les places restantes seront attribuées via des barrages, également ouverts aux équipes de Ligue 2.

« Les nouvelles formules amélioreront l’équilibre des compétitions, réduiront le nombre de matchs sans enjeu et présenteront davantage d’attrait et de dynamisme pour les supporters, tout en assurant une chance équitable de qualification à toutes les équipes, sans ajouter de dates supplémentaires dans le calendrier international », a expliqué Aleksander Ceferin, président de l’UEFA.

Ça veut surtout dire qu’on aura moins de matchs des Bleus face à Gibraltar ou Liechtenstein à se coltiner.

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