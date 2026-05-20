Le coach de Nantes vers Marseille

L’idylle entre Nicolas Chabot et Nantes touche à sa fin. Selon les informations d’Ouest-France, le club jaune et vert a conclu un accord avec son entraîneur de 31 ans afin de résilier sa dernière année de contrat. Son remplaçant est déjà connu puisque c’est Pierre-Alain Picard, coach de Dijon cette saison, qui aura la lourde tâche de le remplacer.

Après une seule saison comme entraîneur principal en Bourgogne, le Doubiste débarquera à Nantes avec dans ses valises la Canadienne Pilar Khoury, ancienne joueuse du club entre 2023 et 2025, qui sera son adjointe.

Chabot vers Marseille

Après trois saisons très convaincantes, d’une montée en Première Ligue à une demi-finale de play-off cette saison, Nicolas Chabot est très demandé. Selon nos informations, le technicien vendéen devrait arriver à Marseille et ainsi prendre la succession de Corinne Diacre. Seuls des problèmes administratifs bloquaient pour le moment l’arrivée de l’entraîneur dans la cité phocéenne.

En espérant pour lui qu’il n’y ait pas de malaise dans le vestiaire.