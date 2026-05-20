Gabriel a refusé un cadeau à 20 000 euros

Qu’est-ce que ça va être s’ils réalisent le doublé ? Les joueurs d’Arsenal ont bien fêté leur titre de champion d’Angleterre toute la nuit de ce mardi. Et ce ne sont pas les seuls. Les supporters des Gunners ont passé la nuit dans les rues londoniennes et certains ont même eu la surprise de voir Declan Rice aux abords de l’Emirates Stadium à l’aube ce mercredi matin.

Sacré remerciement

Visiblement grisé par l’événement, un fan soit complètement inconscient, soit beaucoup trop riche, a voulu offrir une Rolex d’une valeur estimée à 20 000 euros au défenseur central brésilien, Gabriel. Un cadeau (poliment) refusé par l’intéressé sélectionné par Carlo Ancelotti pour le Mondial, visiblement plus pressé de rentrer chez lui que de communiquer avec la foule.

An Arsenal F.C. fan bought a $24,000 Rolex wristwatch as a gift for Gabriel Magalhães while celebrating Arsenal winning the league 😭🎁🔥 But Gabriel surprisingly rejected the gift😳 pic.twitter.com/E1xUbHmcW7 — carter🌚 (@carter6f) May 19, 2026

Et s’ils sont champions d’Europe, c’est une villa ?

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