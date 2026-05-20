S’abonner au mag
  • International
  • Suisse

La liste de la Suisse pour la Coupe du monde avec trois joueurs de Ligue 1

CT
4 Réactions
La liste de la Suisse pour la Coupe du monde avec trois joueurs de Ligue 1

Pas de grandes surprises. L’équipe nationale de Suisse a annoncé, ce mardi, le nom des 26 joueurs retenus par le sélectionneur Murat Yakın pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Le technicien de 51 ans a décidé d’emmener trois joueurs de Ligue 1 en Amérique du Nord : Denis Zakaria (AS Monaco), Breel Embolo (Stade rennais) et Yvon Mvogo (FC Lorient). L’ancien Rennais Fabian Rieder, aujourd’hui à Augsbourg, fait aussi partie des sélectionnés.

De l’expérience au rendez-vous

La Nati s’appuiera sur un socle de joueurs expérimentés, qui ont connu plusieurs phases finales de Coupe du monde, à l’image de Granit Xhaka (33 ans), Ricardo Rodriguez (33 ans), Manuel Akanji (30 ans) et Remo Freuler (34 ans). Pour sa sixième participation consécutive, la Suisse se retrouvera aux prises avec le Canada, la Bosnie-Herzégovine et le Qatar dans le groupe B.

Dans la continuité de l’Euro 2024 ?

Haaland s’excuse auprès des Suisses

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ancelotti a-t-il raison de convoquer Neymar pour la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 24h
64
46

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.