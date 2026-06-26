Elliot Anderson peut devenir le troisième joueur le plus cher de l'histoire

La course à la plus grosse. Le record de la vente la plus élevée pour un Anglais – ou l’achat, c’est selon – risque de tomber lors de ce mercato. Devant les 105 millions de livres sterling de Declan Rice à Arsenal en 2023, c’est son binôme du milieu de terrain du Mondial, Elliot Anderson, qui fait augmenter la note. Aux enchères, Manchester City, déjà seul sur ce dossier, signera ce chèque à Nottingham Forest, dont les bonus ne sont pas encore fixés.

Devant Alexander Isak ?

Après une première offre rejetée, une deuxième à 106 millions de livres sterling + 14 de bonheur en plus refusée, la troisième à 116 millions de livres sterling semble avoir fait mouche selon le journaliste Ben Jacobs, et la BBC. Si les sources du club de Manchester City disent que la note ne contient pas de variables, d’autres affirment que les 130 millions de pounds (150 millions d’euros) pourraient être atteints, ce qui serait un record en Premier League, devant les 125 patates pour Alexander Isak de Newcastle à Liverpool, le troisième transfert le plus onéreux all-time.

Le milieu de terrain de Forest, arrivé en 2024 de Newcastle, a réalisé deux saisons pleines malgré la succession d’entraîneurs (4 en deux ans). Récupérateur hors pair au coffre inépuisable, son profil de 6, 8 et 10 à la fois en fait une anomalie statistique. Passeur décisif face à la Croatie (4-2), son début de Mondial en boulet de canon dans la peau d’un titulaire avec les Three Lions n’a pas fait baisser la note.

En espérant qu’il ne rejoigne pas la liste des flops : Coutinho, Félix, Hazard, Griezmann (au Barça), Grealish en tête.

Le bilan médiocre des clubs anglais en Coupe d’Europe cette semaine