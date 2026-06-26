Pronostic Cape Verde Islands Arabie saoudite : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Pronostic Cape Verde Islands – Arabie saoudite : notre analyse Coupe du Monde 2026 et conseils de pari favorisent la victoire du Cap-Vert ou le moins de 2,5 buts.

Informations clés Cape Verde Islands invaincu en 5 matchs, dont 2 nuls face à l’Espagne et l’Uruguay.

Arabie saoudite reste sur une lourde défaite 0-4 contre l’Espagne.

Aucun historique de confrontation récente entre les deux nations.

Cape Verde Islands : 3 clean sheets sur les 5 derniers matchs disputés.

Le pari « moins de 2,5 buts » bénéficie d’une cote de 2.26.

Infos du match Stade Houston Stadium (Houston, TX, USA) — capacité 68 777 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Cape Verde Islands Bubista Entraîneur Arabie saoudite Georgios Donis

La troisième journée de la phase de groupe de la Coupe du monde à Houston s’annonce déterminante pour les deux formations. Invaincu après deux rencontres, Cape Verde Islands a tenu tête à l’Espagne (0-0) et à l’Uruguay (2-2), affichant une solidité défensive rare pour un novice à ce niveau. Une victoire pourrait ouvrir la porte des huitièmes de finale à la sélection de Bubista, portée par un collectif soudé et un Ryan Mendes expérimenté, qui fête sa 100e sélection. En face, l’Arabie saoudite, lourdement battue par l’Espagne (0-4), n’a plus le choix : pour espérer se qualifier, l’équipe de Georgios Donis doit impérativement s’imposer. Les statistiques récentes confirment la difficulté du défi : la sélection asiatique peine à l’extérieur et manque d’efficacité offensive, ce qui ajoute une pression supplémentaire à un groupe déjà fragilisé tactiquement.

D’ailleurs, pour suivre l’évolution du parcours des grands favoris dans cette édition, découvrez comment le potentiel parcours des Bleus commence à se dessiner au fil de la compétition.

Forme récente de Cape Verde Islands

Date Domicile Score Extérieur Résultat 21/06/2026 Uruguay 2-2 Cape Verde Islands D 15/06/2026 Espagne 0-0 Cape Verde Islands D 06/06/2026 Cape Verde Islands 3-0 Bermuda W 31/05/2026 Cape Verde Islands 3-0 Serbie W 30/03/2026 Cape Verde Islands 5-3 Finlande W

Le Cap-Vert aborde cette rencontre en pleine confiance, restant sur cinq matchs sans défaite et trois victoires probantes à domicile. Les deux dernières sorties face à l’Espagne et l’Uruguay – deux équipes majeures du football mondial – se sont soldées par des nuls solides, confirmant l’organisation défensive des Requins Bleus (trois clean sheets sur cinq matchs). Si le secteur offensif est resté muet contre l’Espagne, il s’est montré prolifique sur les autres rencontres avec 13 buts inscrits. La capacité à ne pas s’effondrer contre des adversaires prestigieux constitue un signal fort pour la sélection de Bubista, qui s’appuie sur un collectif discipliné et des individualités expérimentées.

Forme récente de l’Arabie saoudite

Date Domicile Score Extérieur Résultat 21/06/2026 Espagne 4-0 Arabie saoudite L 15/06/2026 Arabie saoudite 1-1 Uruguay D 09/06/2026 Arabie saoudite 0-0 Sénégal D 06/06/2026 Puerto Rico 0-3 Arabie saoudite W 31/05/2026 Équateur 2-1 Arabie saoudite L

Les récents résultats de l’Arabie saoudite témoignent de difficultés persistantes, notamment à l’extérieur (une seule victoire, face à Puerto Rico). La lourde défaite subie contre l’Espagne (0-4) a mis en lumière les limites défensives et la fragilité du groupe lors des grands rendez-vous. Deux clean sheets sur cinq rencontres montrent toutefois une certaine capacité à fermer le jeu contre des adversaires moins offensifs, mais l’attaque demeure en difficulté avec deux matchs sans marquer. L’équipe doit impérativement réagir pour espérer poursuivre son parcours dans la compétition, mais le contexte et la dynamique actuelle n’invitent pas à l’optimisme.

Le contexte du match et historique des confrontations

Cape Verde Islands – Arabie saoudite ne se sont jamais affrontés récemment, ce qui ajoute une part d’inconnu à cette troisième journée de la phase de groupe de la Coupe du monde. Ce contexte inédit pourrait avoir un impact sur la physionomie de la rencontre. Pour connaître les autres rencontres déterminantes de ce tour, vous pouvez consulter les affiches des seizièmes de finale du Mondial déjà connues.

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► Le pari « Cape Verde Islands vainqueur » est coté à 2,62, soit une probabilité implicite d’environ 38 %. Cette estimation paraît cohérente au vu de la forme actuelle : le Cap-Vert est invaincu en cinq matchs, a su prendre des points face à l’Espagne et à l’Uruguay, et n’a concédé que cinq buts sur cette séquence. L’équipe reste également sur trois victoires nettes à domicile, même si la rencontre se dispute sur terrain neutre à Houston. En face, l’Arabie saoudite a perdu lourdement son dernier match et n’a remporté qu’une seule de ses cinq dernières rencontres, avec seulement cinq buts inscrits. Le principal bémol pour ce pari concerne la nécessité impérieuse de victoire côté saoudien : une équipe dos au mur peut parfois se transcender, d’autant que le Cap-Vert reste sur deux nuls consécutifs.

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Notre pronostic et pari bonus

Le pari « Moins de 2,5 buts dans le match » est coté à 2.26. Cette option s’appuie sur la solidité défensive du Cap-Vert (trois clean sheets sur cinq matchs) et sur les difficultés offensives de l’Arabie saoudite, restée muette à deux reprises récemment. Dans un contexte où la pression du résultat peut pousser les deux équipes à la prudence, un match fermé reste possible.

Aucun pari n’est sans risque, et la dynamique de fin de phase de groupe peut réserver des surprises, notamment face à une équipe contrainte de tout donner pour se qualifier. Le match Cape Verde Islands – Arabie saoudite promet donc une opposition tactique où chaque détail comptera pour décrocher la qualification.

L’Espagne tyrannise l’Arabie saoudite et se rassure