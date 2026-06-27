Le Cap-Vert résiste à l'Arabie saoudite et écrit son Histoire

Comme face à l'Espagne pour son entrée en lice, le Cap-Vert s'est contenté d'un score vierge face à l'Arabie saoudite (0-0). Un troisième match nul qui offre une deuxième place historique aux Requins Bleus, qualifiés pour les seizièmes de finale de ce Mondial.

Cap-Vert 0-0 Arabie saoudite

Il y a des 0-0 qui donnent le smile. Néophyte en Coupe du monde, le Cap-Vert va déjà connaître sa première phase finale… le tout sans avoir gagné le moindre match. Après avoir accroché l’Espagne puis l’Uruguay, les Requins Bleus ont dominé l’Arabie saoudite, mais sans parvenir à trouver la faille (0-0). Une inefficacité offensive sans la moindre importance au vu du bonheur procuré aux quelques 500 000 habitants de ces îles situées en plein océan Atlantique grâce à cette deuxième place synonyme de qualification en seizièmes de finale. Cette aventure magique qui se poursuivra donc dans la nuit de vendredi à samedi prochain face à l’Argentine de Lionel Messi.

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No goal, no problem

Solides face à l’Espagne, plus libérés contre l’Uruguay, les Cap-Verdiens ont cette fois montré les muscles face à une Arabie saoudite qui quitte donc la scène sans coup d’éclat, contrairement à 2022. Il aura même fallu plusieurs parades de Mohammed Al-Owais pour éviter aux Saoudiens de repartir bredouilles. Willy Semedo, Kevin Lenini et surtout Laros Duarte, à l’issue d’un contre mené à mille à l’heure, auront eu l’opportunité de rendre le moment encore plus beau en offrant une première victoire dans la compétition à leur pays. Une rencontre achevée sur un dernier gros raté cap-verdien, mais sans la moindre conséquence. Comme le Chili en 1998, le petit-poucet africain termine en deuxième position malgré trois matchs nuls. On parierait fort qu’il n’aura pas la moindre appréhension au moment de défier les champions du monde en titre sur un match à élimination directe.

Cap-Vert (4-3-3) : Vozinha – Pina (Moreira, 90e+4), Lopes, Borges, Fernandes – Duarte, Lenini, Monteiro (Duarte, 72e) – R. Mendes (Rodrigues, 72e), Livramento (Da Costa, 61e), Semedo (Varela, 61e). Sélectionneur : Bubista.

Arabie saoudite (4-4-2) : Al-Owais – S. Abdulhamid, Al-Amri, Al-Tambakti (Lawgami, 33e), Boushal (Al-Harbi, 82e) – Mendash (Al-Hamdan, 66e), N. Al-Dawsari, Al-Khaibari (Al-Juwayr, 45e), S. Al-Dawsari (Abu Al-Shamat, 66e) – Kanno, Al-Buraikan. Sélectionneur : Giorgos Donis.

Revivez le match nul entre le Cap-Vert et l'Arabie saoudite (0-0)