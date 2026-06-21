L'Espagne tyrannise l'Arabie saoudite et se rassure

Malmené par le Cap-Vert lors de la première journée (0-0), l’Espagne a enfin pris la pleine mesure de ce Mondial en s’imposant 4 à 0 face à l’Arabie saoudite. Une performance XXL grandement facilitée par Lamine Yamal, de retour dans le onze de départ et Mikel Oyarzabal passeur décisif et auteur d'un doublé.

Espagne 4-0 Arabie saoudite

Buts : Yamal (10e), Oyarzabal (21e, 24e), Al-Tambakhti (49e CSC) pour la Roja

Réagir ou risquer de tomber dès la phase de poule, telle était la position de Luis de la Fuente et de ses protégés au moment d’entrer sur le terrain du Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. L’optimisme était toutefois de mise dans les rangs espagnols avec la titularisation de Lamine Yamal. Un optimisme transformé en réalité dès les premières minutes d’une rencontre où la Roja n’a jamais tremblé pour finalement s’imposer 4 à 0 et s’ouvrir la voie des 16es de finale, même si la qualification n’est pas encore mathématiquement assurée.

Mikel Oyarzabal en état de grâce

Fantomatique face au Cap-Vert, Mikel Oyarzabal est entré dans l’histoire de la Coupe du monde en étant le premier joueur à ne toucher aucun ballon durant les trente premières minutes de la rencontre. Face à l’Arabie saoudite ce dimanche soir il est également entré dans l’histoire de la compétition mais pour devenir le deuxième joueur à être décisif sur trois buts en 25 minutes. Si les observateurs attendaient Lamine Yamal qui retrouvait le onze de départ, Luis de la Fuente a visé juste en renouvelant sa confiance au buteur de la Real Sociedad pour cette rencontre. La Roja n’a pas laissé de rang d’observation, portée par Yamal sur le plan offensif, elle a multiplié les situations dans les premières minutes de jeu pour tenter de faire sauter le verrou saoudien le plus vite possible. Il n’aura fallu attendre que dix minutes pour que les Espagnols prennent les devants au tableau d’affichage. En étant à la conclusion du centre tendu d’Oyarzabal, Yamal a ainsi inscrit son premier but en Coupe du monde et est devenu le troisième plus jeune joueur de l’histoire à avoir marqué dans une compétition continentale après Pelé (1-0, 10e).

Embed t.co

Touché par la grâce durant la rencontre, Oyarzabal s’est ensuite mué en leader d’attaque. Après avoir buté à plusieurs reprises sur la défense saoudienne (17e, 18e, 20e), le Basque a offert le but du break aux Espagnols en se retrouvant parfaitement placé dans la surface des Faucons verts après un corner mal dégagé (2-0, 21e). Il ne lui aura fallu que trois minutes pour s’offrir un doublé. Si la Roja a eu du mal à se trouver et à développer son jeu lors du premier match, ça n’a clairement pas été le cas sur cette rencontre. Sur une action menée par Pedro Porro, Marc Cucurella et Dani Olmo, Oyarzabal a parfaitement conclu l’offrande pour donner un avantage décisif à son équipe avant la demi-heure de jeu (3-0, 24e). Pratiquement assuré de la victoire à la pause, Luis de la Fuente a ainsi pu faire reposer certains de ses cadres pour la seconde période. De multiples changements qui n’ont pas empêché l’Espagne de s’offrir un nouveau but par l’intermédiaire d’Hassan Al-Tambakti qui aura eu le mérite de parvenir à inscrire un but saoudien, malheureusement pour les Faucons verts contre-son-camp après une sublime frappe du néo-madilène Cucurella (4-0, 49e). L’Espagne s’est rassurée, reste désormais à transformer l’essai face à l’Uruguay pour tenter d’accrocher la première place. L’Arabie saoudite de son côté devra absolument l’emporter face au Cap-Vert pour espérer continuer la compétition.

Espagne (4-2-3-1) : Simon – Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro – Rodri, Pedri (Ruiz, 70e) – Baena (Williams, 61e), Olmo (Merino, 61e), Yamal (Pino, 46e) – Oyarzabal (Torres, 46e). Sélectionneur : Luis de la Fuente.

Arabie saoudite (5-3-2) : Al-Owais – Abdulhamid, Al-Tambakti, Lajami, Al-Amri (Hejji, 60e), Al-Harbi – N. Al-Dawsari (Al-Ghannam, 90e), Al-Khaibari (Kanno, 46e), Al-Juwayr (Al-Hamdan, 46e) – Al-Buraikan (Al-Shamat, 60e), S. Al-Dawsari. Sélectionneur : Giorgos Doni.

Revivez Espagne-Arabie saoudite (4-0)