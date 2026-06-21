Lamine Yamal de retour dans la compo de l'Espagne

Lamine d’Arabie. Remplaçant lors de l’entrée en lice calamiteuse de l’Espagne face au Cap-Vert, Lamine Yamal n’avait joué qu’une vingtaine de minutes contre les Requins Bleus. Pour le deuxième match de poule des Espagnols contre l’Arabie saoudite ce dimanche à 18 h, Luis de la Fuente a cette fois titularisé sa pépite espagnol, remise sur patte pour traumatiser les Faucons Verts et marquer le premier but de la Roja dans cette Coupe du monde.

Fabian Ruiz sur le banc

Le joueur du FC Barcelone sera aligné sur l’aile droite dans un trio d’attaque avec Álex Baena et Mikel Oyarzabal. Le milieu du Paris Saint-Germain Fabian Ruiz, titulaire lors du premier match, n’est cette fois pas dans le onze de départ concocté par le sélectionneur espagnol.

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Les supporters de la Roja ont Lamine confite.

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