Pronostic Espagne Arabie saoudite : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Espagne – Arabie saoudite : pronostic Coupe du monde 2026. Découvrez notre analyse et le pari recommandé pour ce match crucial.

Informations clés L’Espagne reste sur 3 nuls et 2 victoires.

L’Arabie saoudite a tenu l’Uruguay en échec 1-1.

Pas de confrontation récente entre les deux équipes.

L’Espagne peine à marquer malgré sa domination.

Le pari « Moins de 3,5 buts » est coté à 1,85.

Infos du match Stade Atlanta Stadium (Atlanta, GA, USA) — capacité 68 239 Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Espagne Luis de la Fuente Entraîneur Arabie saoudite Georgios Donis

L’Espagne et l’Arabie saoudite s’affrontent dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Après un match d’ouverture qui s’est soldé par un nul 0-0 face au Cap-Vert, les Espagnols sont sous pression pour obtenir une victoire afin de maintenir leurs ambitions de qualification. Les hommes de Luis de la Fuente, malgré une domination claire, peinent à concrétiser leurs occasions. En face, l’Arabie saoudite a également débuté par un nul 1-1 contre l’Uruguay, confirmant sa capacité à contrecarrer des équipes plus réputées. Le match se déroulera au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, un cadre propice aux grands événements sportifs.

L’Espagne doit concrétiser sa domination pour s’imposer

Forme récente de l’Espagne

Date Domicile Score Extérieur Résultat 15/06/2026 Espagne 0-0 Cap-Vert D 09/06/2026 Pérou 1-3 Espagne W 04/06/2026 Espagne 1-1 Irak D 31/03/2026 Espagne 0-0 Égypte D 27/03/2026 Espagne 3-0 Serbie W

L’Espagne aborde cette rencontre après une série de cinq matchs sans défaite, marquée par deux victoires et trois nuls. Si la Roja s’est montrée solide défensivement avec seulement deux buts encaissés, son inefficacité offensive soulève des interrogations. Lors de leur dernier match contre le Cap-Vert, les Espagnols ont dominé sans parvenir à trouver le chemin des filets, soulignant leur difficulté à concrétiser leurs nombreuses opportunités. Cette impuissance devant le but pourrait peser lourd dans un groupe où chaque point compte pour la qualification.

Pour avoir une meilleure idée sur les performances des équipes dans ce groupe, consultez notre pronostic Uruguay Cap-Vert.

Forme actuelle de l’Arabie saoudite

Date Domicile Score Extérieur Résultat 15/06/2026 Arabie saoudite 1-1 Uruguay D 09/06/2026 Arabie saoudite 0-0 Sénégal D 06/06/2026 Puerto Rico 0-3 Arabie saoudite W 31/05/2026 Équateur 2-1 Arabie saoudite L 31/03/2026 Serbie 2-1 Arabie saoudite L

L’Arabie saoudite affiche une forme contrastée avec une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq dernières rencontres. Leur récent match nul face à l’Uruguay démontre leur capacité à rivaliser avec des équipes de haut niveau, notamment grâce à une défense solide et une organisation tactique rigoureuse. Toutefois, l’équipe de Georgios Donis devra se montrer plus entreprenante offensivement pour espérer créer la surprise face à l’Espagne.

Pour d’autres analyses, découvrez également notre pronostic Belgique Iran.

Historique des confrontations

Espagne et Arabie saoudite ne se sont jamais affrontées récemment.

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En conclusion, l’Espagne devra surmonter ses difficultés offensives pour espérer une victoire indispensable. Cependant, aucune équipe n’a encore prouvé sa supériorité dans ce groupe, rendant le résultat de ce match incertain.

« Une fois le Mondial attribué, il sera plus difficile de protéger les droits humains en Arabie saoudite »