Pronostic Uruguay Cap-Vert : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Analyse du match Uruguay – Cap-Vert en Coupe du monde 2026. Découvrez notre pronostic : victoire de l’Uruguay avec une cote de 1,44.

Informations clés L’Uruguay sans victoire en 5 matchs récents.

Le Cap-Vert a marqué 13 buts en 5 matchs.

Aucune confrontation récente entre les deux équipes.

L’Uruguay joue sous la direction de Marcelo Bielsa.

Infos du match Stade Miami Stadium (Miami, FL, USA) — capacité 64 478 Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Uruguay Marcelo Bielsa Entraîneur Cap-Vert Bubista

L’Uruguay et le Cap-Vert s’affrontent lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. L’Uruguay, dirigé par Marcelo Bielsa, cherche à retrouver le chemin de la victoire après une série de résultats mitigés. En effet, avec quatre matchs nuls et une défaite lors de leurs cinq dernières rencontres, les Uruguayens se doivent de réagir pour espérer progresser dans la compétition. De son côté, le Cap-Vert, sous la houlette de Bubista, a récemment montré de belles performances, notamment un match nul prometteur contre l’Espagne. Leur capacité à tenir tête à des adversaires de haut calibre pourrait être un atout majeur dans ce match. Le stade de Miami accueillera cette rencontre, promettant une ambiance captivante.

L’Uruguay en quête de victoire face aux Cap-Verdiens

Forme récente de l’Uruguay

Date Domicile Score Extérieur Résultat 15/06/2026 Arabie saoudite 1-1 Uruguay D 31/03/2026 Algérie 0-0 Uruguay D 27/03/2026 Angleterre 1-1 Uruguay D 19/11/2025 États-Unis 5-1 Uruguay L 16/11/2025 Mexique 0-0 Uruguay D

L’Uruguay traverse une période compliquée avec une séquence de cinq matchs sans victoire, comprenant quatre nuls et une lourde défaite face aux États-Unis. Cette série montre une certaine solidité défensive mais également un manque d’efficacité offensive, avec seulement trois buts marqués. L’absence potentielle de Giorgian de Arrascaeta, touché musculairement, pourrait encore compliquer la tâche des Uruguayens, diminuant leur créativité offensive. Face à une équipe du Cap-Vert en confiance, l’Uruguay devra élever son niveau de jeu pour espérer l’emporter.

Forme des Îles du Cap-Vert

Date Domicile Score Extérieur Résultat 15/06/2026 Espagne 0-0 Cap-Vert D 06/06/2026 Cap-Vert 3-0 Bermuda W 31/05/2026 Cap-Vert 3-0 Serbie W 30/03/2026 Cap-Vert 5-3 Finlande W 27/03/2026 Chili 4-2 Cap-Vert L

Le Cap-Vert aborde ce match avec une dynamique positive, marquée par trois victoires lors de ses cinq dernières rencontres. Sa performance récente contre l’Espagne, où il a réussi à conserver un match nul, témoigne de sa discipline défensive et de sa capacité à résister à la pression. Les Cap-Verdiens ont affiché une efficacité offensive avec 13 buts marqués lors de cette série, ce qui représente une menace certaine pour la défense uruguayenne.

Historique des confrontations

Uruguay et Cap-Vert ne se sont jamais affrontés récemment.

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En conclusion, même si l’Uruguay part favori, le pari sportif reste imprévisible. La discipline défensive du Cap-Vert pourrait bien perturber les plans de l’Uruguay. Pour d’autres analyses de matchs du Mondial, consultez notre pronostic Tunisie Japon ou pronostic Pays-Bas Suède.

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