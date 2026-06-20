Pronostic Belgique Iran : analyse, cotes et prono Coupe du Monde 2026

Analyse du match Belgique Iran en Coupe du Monde 2026. Pariez sur la victoire de la Belgique et découvrez les cotes et pronostics détaillés.

Informations clés Belgique cherche sa première victoire après match nul initial.

Iran a aussi débuté par un nul contre la Nouvelle-Zélande.

Romelu Lukaku, atout majeur pour l’attaque belge.

Kevin De Bruyne, moteur créatif de la Belgique.

Aucune confrontation récente entre Belgique et Iran.

Infos du match Stade Los Angeles Stadium (Inglewood, CA, USA) — capacité 70 492 Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Belgique Rudi Garcia Entraîneur Iran Amir Ghalenoei

La Belgique et l’Iran s’affrontent lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026 au SoFi Stadium de Los Angeles. Après un match nul contre l’Égypte (1-1), la Belgique, dirigée par Rudi Garcia, cherchera à obtenir sa première victoire dans ce groupe G. L’Iran, de son côté, a également commencé par un match nul face à la Nouvelle-Zélande (2-2) et espère accrocher un résultat positif pour rester en lice pour la qualification. Les deux équipes viseront une place parmi les deux premières du groupe pour accéder aux huitièmes de finale.

La Belgique en quête de confirmation

Forme Belgique

Date Domicile Score Extérieur Résultat 15/06/2026 Belgique 1-1 Égypte D 06/06/2026 Belgique 5-0 Tunisie W 02/06/2026 Croatie 0-2 Belgique W 01/04/2026 Mexique 1-1 Belgique D 28/03/2026 États-Unis 2-5 Belgique W

La Belgique a montré de solides performances lors de ses récents matchs, notamment une victoire convaincante contre la Tunisie (5-0) et un succès à l’extérieur face à la Croatie (0-2). Cependant, leur match nul contre l’Égypte a révélé quelques lacunes défensives. Romelu Lukaku, relancé en attaque, sera un atout majeur pour les Diables rouges. Kevin De Bruyne, chef d’orchestre de l’équipe, jouera un rôle crucial dans la gestion du rythme et de la possession du ballon.

Forme Iran

Date Domicile Score Extérieur Résultat 16/06/2026 Iran 2-2 Nouvelle-Zélande D 04/06/2026 Iran 2-0 Mali W 29/05/2026 Iran 3-1 Gambia W 31/03/2026 Iran 5-0 Costa Rica W 27/03/2026 Iran 1-2 Nigeria L

L’Iran a également montré des performances respectables, avec des victoires contre le Mali (2-0) et la Gambie (3-1). Leur dernier match contre la Nouvelle-Zélande, qui s’est terminé par un nul (2-2), a mis en évidence des faiblesses défensives que l’attaque belge pourrait exploiter. Sous la direction d’Amir Ghalenoei, l’Iran cherchera à resserrer sa défense tout en utilisant ses transitions rapides pour surprendre l’adversaire.

Historique des confrontations

Belgique et Iran ne se sont jamais affrontés récemment.

Bonus de bienvenue · WinamaxLE BONUS 100% BOOSTEProfiter du bonus →

► Le pari « Belgique vainqueur » est coté à 1,42 chez Winamax qui vous accueille en ce moment avec : LE BONUS 100% BOOSTE.

Inscrivez-vous chez Winamax pour profiter de l’offre.

Le bonus est doublé jusqu’à 100% sur votre premier dépôt.

Misez 50€ pour tenter de gagner 71€ si la Belgique l’emporte.

En cas de premier pari perdu, vous êtes remboursé sous forme de freebet.

Notre pari bonus

Romelu Lukaku buteur à tout moment est coté à 2.03. Lukaku, ayant relancé l’attaque belge face à l’Égypte, est en bonne forme et pourrait profiter des faiblesses défensives iraniennes vues lors de leur match contre la Nouvelle-Zélande. Sa collaboration avec De Bruyne et Doku accroît ses chances de marquer.

En conclusion, bien que la Belgique parte favorite, le résultat reste incertain et les surprises ne sont jamais exclues dans le football international.

La Fédération iranienne va porter plainte auprès de la FIFA