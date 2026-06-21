Thomas Meunier compare l’Ukraine et l’Iran

Thomas Meunier est prêt à débattre sur les plateaux télé. Ce dimanche soir à 21 h, la Belgique affronte l’Iran. Cadre des Diables rouges, Thomas Meunier s’attend à une rencontre difficile face à la Team Melli. D’après les mots de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, son adversaire du soir doit être « galvanisé par cette période » complexe vécue par l’Iran et que la situation du pays constituera « une difficulté supplémentaire » pour les hommes de Rudi Garcia.

La guerre comme gain de motivation

Depuis février, Téhéran est en guerre contre les États-Unis et Israël. Malgré les négociations de 60 jours entamées ce dimanche en Suisse, des pourparlers consécutifs à la signature du cessez-le-feu par Donald Trump à Versailles et son homologue iranien, Masoud Pezeshkian à Téhéran, les tensions sont toujours bel et bien présentes. « Si j’étais à leur place, je me sentirais un petit peu redevable pour les gens coincés au pays », a détaillé Thomas Meunier en conférence de presse.

Ce contexte belliqueux, le latéral belge l’a comparé avec la situation de l’Ukraine, en guerre avec la Russie depuis l’invasion de son territoire en février 2022 : « Quand on a joué l’Ukraine en Ligue des nations, il y avait aussi une certaine motivation, un regain d’énergie, de pouvoir rendre fier le peuple, la nation et les gens qui supportent l’équipe. » Quoi qu’il en soit, la Belgique devra s’imposer face aux Iraniens après son match nul inaugural contre l’Égypte.

Pendant ce temps-là, la sélection iranienne attend de connaître son sort concernant les visas.

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