La diplomatie américaine est aussi lente que Per Mertesacker. Pour disputer sa première rencontre dans cette Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande, la sélection iranienne était autorisée à poser ses pieds sur le sol des États-Unis la veille de son match et devait quitter le pays le jour même, conformément aux conditions des visas délivrées par les autorités américaines, et ainsi retourner dans son camp de base à Tijuana au Mexique.

Ces conditions de voyage se réitéreront pour le déplacement de la Team Melli à Los Angeles, où elle croisera le fer avec la Belgique dimanche soir à 21 h. L’Iran affrontera ensuite l’Égypte le 27 juin à Seattle. D’ici ce troisième match de poule, la situation consulaire de la sélection iranienne pourrait évoluer. Directeur exécutif de la cellule de crise de la Maison-Blanche pour la Coupe du monde, Andrew Giuliani a indiqué ces dernières heures que des discussions étaient en cours concernant les horaires des déplacements de l’Iran.

Giuliani se jette des fleurs pour rien

Chez KOMO TV News, une chaîne d’information locale de Seattle, Giuliani a appuyé ces pourparlers, indiquant que le président Trump souhaitait « un équilibre compétitif optimal sur le terrain, tout en veillant à ne pas compromettre notre sécurité nationale. » Le directeur exécutif a ensuite enfilé le costume du clown de service : « Nous voulons nous assurer que l’équipe iranienne ait la possibilité de participer à la compétition. Ce que nous avons fait pour elle a été remarquable, et il faut en féliciter le président Trump. »

En attendant le dénouement de ce fiasco américain, la Fédération iranienne de football a porté plainte auprès de la FIFA, en raison des « restrictions » qui sont « imposées » à son équipe pendant le Mondial 2026, l’empêchant selon elle d’aborder sereinement ses matchs.

Le cessez-le-feu Iran – USA signé à Versailles n’incluait pas cette problématique ?

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