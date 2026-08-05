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Le Maroc hôte de la finale du Mondial 2030 ?

LB
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Le Maroc hôte de la finale du Mondial 2030 ?

Corruption : fait pour une personne investie d’une fonction d’autorité de solliciter ou d’accepter un avantage indu en échange de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte de ses fonctions. Le feuilleton Gianni Infantino se poursuit. The Times révèle que le président de la FIFA aurait promis au Maroc d’accueillir la finale du Mondial 2030 en échange de son soutien.

La recherche d’un soutien clair et officiel

En mauvaise posture depuis la révélation de son projet d’ouvrir les droits commerciaux des Coupes du monde à des investisseurs privés, Gianni Infantino multiplie les parades pour sauver sa peau, après l’abandon du projet et que bon nombre de ses collaborateurs lui ont tourné le dos. La dernière en date : une tentative de marchandage avec le Maroc, ainsi que plusieurs autres fédérations selon le quotidien britannique afin que ces dernières lui apportent un soutien clair et officiel aussi bien actuellement que pour l’élection présidentielle du 18 mars 2027.

Si la fédération marocaine venait à soutenir le président sortant et lui assurer une réélection, la finale du Mondial 2030 co-organisé par l’Espagne, le Portugal et donc le Maroc se jouerait au Stade Hassan II de Casablanca, plutôt qu’au Santiago-Bernabéu de Madrid. Une promesse qui pourrait tourner court si Infantino venait à être renversé ses prochains jours ou battu lors de la prochaine élection présidentielle de la FIFA.

Le fameux « Quoi qu’il en coûte ».

On va bientôt connaître le vainqueur de la dernière CAN

LB

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