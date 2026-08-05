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21 mois après, Mudryk a rejoué

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21 mois après, Mudryk a rejoué

Comme une nouvelle recrue. Pour la première fois depuis le 28 novembre 2024, un sombre jeudi soir de Ligue Conférence en Allemagne à Heidenheim, Mykhailo Mudryk (25 ans) a participé à une rencontre avec Chelsea. Écarté des terrains plusieurs mois pour son affaire de dopage au meldonium, l’Ukrainien est entré aujourd’hui face à la Juventus en amical (0-1). L’ailier a rejoint le groupe anglais à Hong Kong le 3 août, pour participer à la pré-saison.

Un avenir incertain

« C’est un cas particulier », a déclaré Xabi Alonso en conférence de presse ce mercredi pour évoquer l’avenir de son joueur. Annoncé en prêt du côté de Strasbourg (comme par hasard), celui qui a été acheté pour 110 millions d’euros en 2023 devra batailler pour se faire une place dans n’importe quel effectif. Difficile de rebondir après une telle affaire même si refouler la pelouse est une première étape vers un retour (en force ?).

Ça reste un match amical, mais c’est déjà ça, non ?

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AC

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