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Manchester United dit adieu à deux gardiens

AC
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Manchester United dit adieu à deux gardiens

Au revoir, merci. Manchester United va se séparer d’Altay Bayındır (28 ans) et de Radek Vítek (22 ans) qui signent respectivement au Celta Vigo et à Middlesbrough, selon CBS Sports. Le premier, arrivé en 2023 pour concurrencer un certain André Onana à l’époque, est prêté en Galice avec une option d’achat d’environ 4 millions d’euros.

Un peu d’argent dans les caisses

Le second reste quant à lui au pays puisqu’après une année en prêt à Bristol, le portier tchèque retrouvera la deuxième division britannique, cette fois-ci sous les couleurs de Middlesbrough.

Les Red Devils ont lâché leur joueur (qui n’a pas disputé une seconde en match officiel sous la tunique rouge) contre une indemnité de 8 millions qui peut grimper jusqu’à 14 millions avec les bonus. Les Mancuniens conservent une clause de revente à hauteur de 35 % et un droit de rachat pour le gardien formé au club.

Au moins, ils n’empilent pas les gardiens comme Chelsea ou Paris.

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AC

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