Les deux stats folles lors du nul entre l’Espagne et le Cap-Vert

Grandiose. Lors du premier exploit de ce Mondial 2026, avec le match nul entre l’Espagne et le Cap-Vert (0-0), deux joueurs se sont particulièrement distingués.

Le gardien des Requins bleus, Vozinha, est devenu à 40 ans le portier le plus âgé à réaliser un clean sheet pour sa première apparition en Coupe du monde. En grande forme, ce dernier, logiquement élu homme du match, a réalisé 7 arrêts, avec quelques parades décisives.

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Le fantôme Oyarzabal

De son côté, la Roja, qui n’est pas parvenue à marquer malgré l’entrée en jeu de Lamine Yamal, qui a foulé une pelouse pour la première fois depuis deux mois, a été très maladroite devant les cages. Et un homme l’illustre parfaitement : Mikel Oyarzabal. Très en dessous de ses standards habituels, l’attaquant de la Real Sociedad a été particulièrement transparent en début de rencontre, avant de tenter cinq frappes, pour une cadrée.

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Pour preuve, selon Opta, il est devenu le premier joueur dans une Coupe du monde depuis 1966 à avoir joué les 30 premières minutes d’un match sans toucher une seule fois le ballon.

Direction le banc dimanche ?