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Audiences TV : M6 se régale même avec Suisse-Bosnie

MJ
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Audiences TV : M6 se régale même avec Suisse-Bosnie

La France est tellement un pays de football que même un Suisse-Bosnie peut attirer des millions de téléspectateurs. Devant la victoire des Helvètes face à la Bosnie-Herzégovine (4-1), 3,58 millions de téléspectateurs ont choisi de rester branchés sur M6, soit 22,3 % de part d’audience.

Quelques jours plus tôt, le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud avait lui frôlé les 5 millions de curieux, avec 28,5 % de part d’audience.

Le foot devant Patrick Swayze

La rencontre a attiré plus de monde que la série Zodiaque, diffusée sur TF1, et que la rediffusion de Dirty Dancing. Comme quoi, les Français préfèrent visiblement regarder Johan Manzambi et Granit Xhaka plutôt qu’une énième rediffusion de Patrick Swayze et Jennifer Grey qui dansent.

La fièvre du Mondial domine tout. Même le porté de Dirty Dancing.

La Suisse étrille la Bosnie et prend la tête de son groupe

MJ

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