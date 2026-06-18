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Džeko titularisé face à la Suisse

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Džeko titularisé face à la Suisse

Pas le droit à l’erreur. La Suisse affronte la Bosnie ce jeudi soir à Los Angeles. Accrochée par le Qatar dans les dernières secondes lors du premier match (1-1), la Nati n’a d’autre choix que de s’imposer pour valider son billet pour le tour suivant. Murat Yakın reconduit globalement le même onze en 4-4-2 que samedi dernier, avec deux changements : Widmer prend la place de Zakaria, et Rieder est préféré à Vargas.

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Džeko de retour

Laissé sur le banc contre le Canada, le capitaine Džeko retrouve le onze de départ et va pouvoir entamer sa compétition. Sergej Barbarez, le coach bosnien, apporte également d’autres retouches à son équipe en 4-3-3 : Alajbegović est titularisé à la place de Bajraktarević, et Sunjić supplante Basic.

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On se frotte déjà les mains.

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