La Suisse étrille la Bosnie et prend la tête de son groupe

Au terme d’une rencontre étouffante, qu’elle aura mis du temps à maîtriser, la Suisse s’en est remise à ses entrants et à son capitaine Xhaka pour renverser la Bosnie-Herzégovine, réduite à 10 à la 80e minute (4-1). La Nati prend la tête du groupe B et s’assure quasiment une qualification pour les seizièmes de finale de cette Coupe du monde 2026.

Suisse 4-1 Bosnie

But : Manzambi (74e, 90e) et Vargas (84e) et Xhaka (SP, 90e+7) pour les Suisses // Mahmic (90e+3) pour les Bosniens

Carton rouge : Muharemović (80e)

Longtemps bousculée par une Bosnie solide et joueuse, la Suisse s’en est remise aux entrées de Johan Manzambi et Ruben Vargas et à son capitaine Granit Xhaka pour renverser la rencontre dans le dernier quart d’heure (4-1). La Nati a souffert, mais grâce à ce succès tardif, les hommes de Murat Yakın prennent la tête du groupe B et s’assurent quasiment les seizièmes de finale de la Coupe du monde.

Un premier acte âpre

La Nati a tout de suite montré les muscles et pris à la gorge ses adversaires. Dan Ndoye est le premier à allumer la mèche. Trouvé entre les lignes par une passe lumineuse de Granit Xhaka, l’ancien attaquant de Nice tente sa chance, mais sa frappe termine sa course dans le petit filet de Vasilj (10e). Pas résigné, c’est encore lui qui est à la retombée d’un centre fort de Fabian Rieder, mais il rate sa Madjer. Flamboyants, les hommes de Murat Yakın vont progressivement s’éteindre quand les Bosniens, d’abord fantomatiques, reviennent transformés de la première pause fraîcheur, en évoluant notamment en contre-attaque.

Bien plus dangereux que lors des 20 premières minutes, les Zmajevi jouent avec leurs forces et parviennent enfin à faire mal à la Nati. Juste avant la mi-temps, c’est l’expérimenté Kolašinac, trouvé dans la surface de réparation adverse, qui se trompe en tentant le centre plutôt que la frappe. À genoux pendant près de 10 minutes, la Suisse rentre assez miraculeusement au vestiaire sans avoir pris de pion.

Manzambi, gamin héroïque

Le début du second acte est soporifique, mais un éclair de Ndoye fait frissonner tout le stade. Servi au point de penalty, l’attaquant helvète tente une bicyclette acrobatique magnifique, mais Vasilj repousse sa tentative d’une parade réflexe. Finalement, l’arbitre assistant signale un hors-jeu, mais ce geste a eu le mérite de réveiller tout le monde (55e). Dans la foulée, Amar Dedič ne se pose aucune question et lâche une belle frappe flottante, qui force Gregor Kobel à se déployer (67e). Gênée par le défi physique imposé par la Bosnie, la Suisse piétine, mais l’entrée de Johan Manzambi à la pause fraîcheur va tout changer. À l’origine d’une contre-attaque, le jeune prodige profite d’un ballon dégagé plein axe par un défenseur bosnien pour délivrer son pays d’une magnifique reprise de volée (1-0, 74e).

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Quelques minutes plus tard, Tarik Muharemović cisaille Breel Embolo qui partait seul au but, et se fait expulser (80e). Diminués et résignés, les Zmajevi s’effondrent quand Ruben Vargas, décalé par Embolo, croise parfaitement sa frappe pour battre Vasilj (2-0, 84e). Le break est fait, mais Manzambi rajoute son grain de sel pour inscrire un doublé (3-0, 90e).

Dans le temps additionnel, l’entrant Mahmić réduit l’écart d’une sublime reprise de volée en dehors de la surface (3-1, 90e+ 3), mais Xhaka en rajoute une couche sur penalty (4-1, 90e+7). La Suisse a été brouillonne, mais a su mettre les bouchées doubles en fin de rencontre pour l’emporter, prendre la tête du groupe B et quasiment assurer son ticket pour les seizièmes de finale de cette Coupe du monde.

Suisse (4-3-3) : Kobel – Rodríguez, Akanji, Elvedi, Widmer (Jaquez, 86e) – Freuler, Xhaka, Aebischer (Sow, 71e) – Ndoye (Manzambi, 71e) Embolo (Itten, 89e), Rieder (Vargas, 71e). Sélectionneur : Murat Yakın.

Bosnie (4-4-2) : Vasilj – Kolašinac, Muharemović, Katić, Dedić – Alajbegović (Mahmic, 90e+1), Šunjić (Hadžiahmetović, 86e), Tahirović (Basic, 62e) – Memic, Džeko (Bajraktarević, 62e), Demirović (Lukić, 86e). Sélectionneur : Sergueï Barbarez.