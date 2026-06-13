S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. B
  • Qatar-Suisse (1-1)

La Suisse se fait rejoindre sur le gong par le Qatar

TB
34 Réactions
La Suisse se fait rejoindre sur le gong par le Qatar

Qatar 1-1 Suisse

But : Khoukhi (90e+5) pour le Qatar // Embolo (17e SP) pour la Nati

Après tant d’années de galères et de combats… le Qatar décroche son premier point en Coupe du monde. Martyrisée pendant une mi-temps par la Suisse, la sélection de Julen Lopetegui est parvenue à accrocher le nul au fin fond du temps additionnel (1-1).

Tout avait pourtant commencé par un cavalier seul de la Nati, largement supérieure d’entrée dans le sillage d’un Dan Ndoye vite dangereux. Jusqu’à cette sortie mal maîtrisée du gardien Mahmoud Abunada sur Remo Freuler, permettant à Breel Embolo d’ouvrir le score depuis le point de penalty (0-1, 17e). Le dernier rempart qatari se voit ensuite offrir l’occasion de se racheter à de nombreuses reprises, repoussant les tentatives du Rennais, de Ndoye ou de Ruben Vargas, pas en réussite. La Suisse s’amuse et se demande comment elle peut rentrer aux vestiaires avec un seul but d’avance.

Khoukhi en héros

Surtout qu’après la pause, le rythme retombe dans la touffeur de ce milieu de journée à San Francisco. Les Qataris ne montrent toujours pas grand-chose, mais les opportunités se font plus rares pour les Helvètes. Vargas, encore lui, frappe directement sur Abunada quand l’entrant Johan Manzambi envoie son pétard juste à côté. Et alors que plus personne n’y croyait vraiment, c’est Boualem Khoukhi qui vient écrire l’histoire de tout un pays de la tête, à la retombée d’un ultime centre de Homam Al Amin (1-1, 90e+5). Battu à trois reprises chez lui en 2022 pour sa première participation, le Qatar ne repartira cette fois pas bredouille. Et le groupe B reste figé après cette première journée, tout le monde ayant un petit point.

Il va déjà falloir commencer à sortir les calculettes.

Revivez le match nul entre le Qatar et la Suisse (1-1)

TB

Commentaires

Les membres ont posté 34 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez le match nul entre le Qatar et la Suisse (1-1)
Revivez le match nul entre le Qatar et la Suisse (1-1)

Revivez le match nul entre le Qatar et la Suisse (1-1)

Revivez le match nul entre le Qatar et la Suisse (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.