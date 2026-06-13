La Suisse se fait rejoindre sur le gong par le Qatar

Qatar 1-1 Suisse

But : Khoukhi (90e+5) pour le Qatar // Embolo (17e SP) pour la Nati

Après tant d’années de galères et de combats… le Qatar décroche son premier point en Coupe du monde. Martyrisée pendant une mi-temps par la Suisse, la sélection de Julen Lopetegui est parvenue à accrocher le nul au fin fond du temps additionnel (1-1).

Tout avait pourtant commencé par un cavalier seul de la Nati, largement supérieure d’entrée dans le sillage d’un Dan Ndoye vite dangereux. Jusqu’à cette sortie mal maîtrisée du gardien Mahmoud Abunada sur Remo Freuler, permettant à Breel Embolo d’ouvrir le score depuis le point de penalty (0-1, 17e). Le dernier rempart qatari se voit ensuite offrir l’occasion de se racheter à de nombreuses reprises, repoussant les tentatives du Rennais, de Ndoye ou de Ruben Vargas, pas en réussite. La Suisse s’amuse et se demande comment elle peut rentrer aux vestiaires avec un seul but d’avance.

Énorme sensation à Santa Clara : le Qatar égalise dans le temps additionnel ⚽️ 1-1 entre le Qatar et la Suisse. Suivez le match https://t.co/A2JlsawZr6 sur M6 et M6+#CDM2026 #FIFAWorldCup #QATSUI pic.twitter.com/xMTTn1Ksn4 — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 13, 2026

Khoukhi en héros

Surtout qu’après la pause, le rythme retombe dans la touffeur de ce milieu de journée à San Francisco. Les Qataris ne montrent toujours pas grand-chose, mais les opportunités se font plus rares pour les Helvètes. Vargas, encore lui, frappe directement sur Abunada quand l’entrant Johan Manzambi envoie son pétard juste à côté. Et alors que plus personne n’y croyait vraiment, c’est Boualem Khoukhi qui vient écrire l’histoire de tout un pays de la tête, à la retombée d’un ultime centre de Homam Al Amin (1-1, 90e+5). Battu à trois reprises chez lui en 2022 pour sa première participation, le Qatar ne repartira cette fois pas bredouille. Et le groupe B reste figé après cette première journée, tout le monde ayant un petit point.

Il va déjà falloir commencer à sortir les calculettes.

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