Le Canada glane le premier point de son histoire en Coupe du monde

Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine

Buts : Larin (78e) pour les Canucks // Lukić (21e) pour les Zmajevi

La malédiction est brisée.

Pour son lever de rideau à domicile, le Canada a longtemps douté avant d’arracher un nul face à la Bosnie-Herzégovine ce vendredi au BMO Field (1-1). Dominateurs d’entrée de jeu, les Canadiens ont la première vraie opportunité de la rencontre, mais Jonathan David, pourtant idéalement situé au point de penalty, écrase trop sa frappe (17e). Les Bosniens, eux, ne vont pas gâcher leur première cartouche.

Sur un corner, dévié par le capitaine Sead Kolašinac, Jovo Lukić, le remplaçant d’Edin Džeko, saute plus haut que tout le monde et crucifie Maxime Crépeau (0-1, (21e). Son premier but en sélection. Sonnés, les hommes de Jesse Marsch continuent de dominer de la tête et des épaules la rencontre mais se montrent incapables d’être adroits dans la zone de vérité.

Cyle Larin égalise pour le Canada ! ⚽️ Le Canada revient à 1-1. Suivez la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur M6 et M6+https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #CANBOS pic.twitter.com/kvEfcoGCBn — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 12, 2026

Larin, coaching payant

Décidés à renverser la rencontre, les Canucks s’en remettent à Tani Oluwaseyi et à ses dribbles pour déstabiliser le bloc adverse. À force de pousser, les locaux parviennent enfin à se procurer une balle d’égalisation. Dans la foulée d’une belle combinaison à trois dans la surface, Richie Laryea croise son tir du droit, mais Kolašinac réalise un sauvetage magnifique en déviant le ballon sur la barre (54e). Le Canada semble être maudit quand Oluwaseyi, trouvé par un long centre de Jacob Shaffelburg, boxe le ballon de la tête avant qu’un nouveau Bosnien se déploie pour garder ses cages inviolées (67e). Le verrou finit par sauter. Tout juste entré en jeu, Cyle Larin profite d’une déviation du remuant Promise David, remet les deux équipes à égalité d’une frappe puissante du pied droit (78e, 1-1). Malgré une fin de match séduisante, les Canucks doivent se contenter du point du nul, qui est tout sauf anodin puisque le Canada avait perdu les six premiers matchs de Coupe du monde de son histoire. Plus de complexe à avoir maintenant.

Revivez Canada - Bosnie-Herzégovine (1-1)