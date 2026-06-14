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Y avait-il hors-jeu sur le penalty accordé pour la Suisse contre le Qatar ?

AL
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Y avait-il hors-jeu sur le penalty accordé pour la Suisse contre le Qatar ?

Haïti et Qatar, même combat ?

Rattrapée au score au bout du temps additionnel par le Qatar samedi soir, la Suisse a bien mal entamé son Mondial, alors qu’elle a longtemps mené au score. En première période, la Nati a bénéficié d’un penalty pour une faute de Mahmoud Abunada sur Remo Freuler. Sur les différents ralentis proposés, on aurait pourtant pu croire que la VAR allait annuler le penalty pour une position de hors-jeu de Freuler. Après quelques secondes de flottement, l’arbitre de la rencontre a bien confirmé la sanction contre le Qatar, alors qu’aucune image précise n’a été montré pour prouver que le milieu suisse n’était pas en position illicite.

La FIFA répond

Plusieurs heures après ce fait de jeu, la FIFA a communiqué sur X, citant « une brève panne technique (qui) a empêché la génération de l’animation graphique de la position de hors-jeu ». « Le flux de travail de la VAR n’a pas été affecté par ce problème et a suivi la procédure normale pour vérifier la décision sur le terrain. Les lignes utilisées par la VAR pour vérifier la position des joueurs concernés n’ont pas montré l’attaquant en position de hors-jeu dans aucune des deux situations avant la décision de penalty », a-t-on ensuite pu lire.

Sans doute pas un événement qui va changer l’avis des détracteurs de la VAR.

Le Qatar s’offre un point historique contre la Suisse

AL

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