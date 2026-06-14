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Haïti lésé par l’arbitrage contre l’Écosse ?

AL
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Haïti lésé par l’arbitrage contre l’Écosse ?

Premier scandale ?

Seuls les plus gros mordus ou les plus gros couche-tard ont suivi Haïti-Écosse à 3 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, mais ils auront au moins pu se faire leur propre idée sur l’une des premières grandes interrogations de ce Mondial : Haïti a-t-il été volé par l’arbitre ? Deux faits de jeu resteront en mémoire : d’abord, une main de Grant Hanley sur une frappe de Jean-Ricner Bellegarde, qui aurait pu (dû ?) valoir un penalty, puis un pied très haut de Kenny McLean sur Josué Casimir, qui a valu un carton jaune mais aurait pu être plus foncé. Si cette deuxième action a eu une incidence moindre, puisqu’elle est arrivée à la 95e minute de jeu, la première est survenue à la 79e, et aurait pu permettre aux gars de Sébastien Migné de revenir à hauteur à quelques minutes du terme…

La VAR était-elle en panne au Gillette Stadium ?

Revivez Haïti - Écosse (0-1)

AL

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