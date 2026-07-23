Rennes prête un ancien du Barça

Les derniers vestiges de la très catastrophique ère Frederic Massara. Il est l’une des dernières recrues du directeur sportif aujourd’hui à la Juve à être toujours sous contrat au Stade rennais : Mikayil Faye, lié au club breton jusqu’en 2028, va connaître un nouveau prêt.

Une saison ratée à la Cremonese

Après une pige d’un an sans grand relief à la Cremonese (8 apparitions), Faye est prêté pour une saison avec option d’achat à Nuremberg, qui évolue en deuxième division allemande.

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Le défenseur sénégalais de 22 ans, arrivé du Barça contre 10 millions d’euros à l’été 2024, n’a jamais vraiment convaincu en Bretagne après avoir passé une année aux côtés de quelques cracks avec la réserve du club catalan.

Son bilan à Rennes ? Douze matchs, des sautes de concentration et une expulsion stupide dans un derby contre Nantes. Franck Haise, qui ne manque pas de défenseurs centraux dans son effectif, ne comptait pas sur lui pour la saison à venir.

Sans Faye et sans failles.

Rennes poursuit ses emplettes