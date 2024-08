Rennes officialise l'arrivée de Mikayil Faye

Et si Rennes venait de réaliser un sacré coup ?

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, l’arrivée au Stade rennais de Mikayil Faye en provenance du Barça a été officialisée dimanche 25 août, en amont de la rencontre à Strasbourg (17h), dans une sympathique vidéo publiée sur X. Le Sénégalais débarque du côté du Roazhon Park dans la peau d’un espoir que le Barça n’a pas cherché à brader, loin de là, même s’il n’a jamais évolué avec les pros, après y être arrivé en début de saison dernière en provenance de Croatie et du NK Kustosija. Faye arrive à Rennes contre 10,3 millions d’euros, alors que le club catalan a précisé disposer d’une clause rachat de 25 millions et qu’il bénéficierait de 30% sur une potentielle revente du joueur dans le futur.

De Diambars au FC Barcelone, te voici Breton ✍️ Mikayil Faye est Rouge et Noir 🔴⚫️#DegemerMatMikayil pic.twitter.com/hN0UEqLkj1 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 25, 2024

Un transfert qui fait beaucoup de bien aux finances du FCB mais qui correspond aussi à un vrai besoin pour le dernier 10e de Ligue 1. A 20 ans, le défenseur central d’1m86 devrait rapidement intégrer la rotation bretonne et même briguer une place de titulaire. Il faudra assumer la pression de son transfert et assurer dans un secteur de jeu très pénalisant pour Rennes l’an dernier. Auteur d’un but sensationnel pour sa première sélection avec le Sénégal en mars, il a déjà de quoi faire saliver les supporters rennais. Alors qu’il vient de prêter Bertuğ Yildirim à Getafe, le Stade rennais fignole son mercato.

Enfin une bonne nouvelle pour la charnière centrale bretonne ?

Ousmane Dembélé : « Je regarde pratiquement tous les championnats »