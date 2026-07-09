Rennes poursuit ses emplettes

À ne pas confondre avec Ryan Reynolds. Quelques jours après Elezier Mayenda, le Stade rennais frappe encore, mais cette fois en défense. Les Bretons s’offrent le renfort de l’Américain Bryan Reynolds, qui évoluait depuis trois saisons au KVC Westerlo. Le latéral droit, qui est également passé par l’AS Rome, s’est engagé jusqu’en 2030.
«On m’a décrit Rennes comme un grand club du championnat de France, a-t-il confié dans le communiqué du club. J’étais très pressé d’arriver ici, c’est logique d’accepter un tel challenge avec la Ligue Europa. » L’international états-unien de 25 ans (sept sélections) est la sixième recrue du club après Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Nicolas Lemaître, Gonçalo Oliveira et donc Mayenda.
Il fallait bien un stylo pour cocher tous ces noms.
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Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.