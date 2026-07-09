Une seule surprise au coup d’envoi pour les Bleus

La vie, c’est une question de (bons ?) choix. Face au Maroc, Didier Deschamps a décidé de relancer Désiré Doué d’entrée comme titulaire, à la place de Bradley Barcola, moins en vue face au Paraguay. Si l’ancien Lyonnais avait eu du mal face au bloc bas sud-américain, son coéquipier dans la capitale était parvenu à débloquer la partie de par sa technicité dans les minuscules espaces.

Embed x.com

Koné remplace encore Tchouaméni

Le reste du quatuor offensif ne bouge pas d’un iota, pas plus qu’une défense désormais installée avec notamment Lucas Digne qui a devancé Théo Hernandez dans le couloir gauche. Dans l’entrejeu, le nouveau forfait d’Aurélien Tchouaméni permet à Manu Koné d’enchaîner aux côtés d’Adrien Rabiot.

Embed x.com

Côté marocain, Mohamed Ouahbi effectue plusieurs changements. Noussaïr Mazraoui évoluera en charnière centrale, Anass Salah-Eddine le remplaçant dans le couloir gauche. Chemsdine Talbi est préféré à Soufiane Rahimi en pointe.

Info So Foot : Barcola titulaire en demi-finales en cas de qualification.

Une poupée à l’effigie de Mbappé brûlée au Paraguay