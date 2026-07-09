Le Barça a peut-être trouvé comment financer son mercato

Pourquoi est-ce que personne n’y avait pensé plus tôt ? Selon les informations du media catalan Marca, le FC Barcelone serait sur le point de solliciter un prêt de 210 millions d’euros. Un montant prévu pour les dépenses de cet été, alors que le club traverse toujours d’importantes difficultés financières. La somme serait ensuite prélevée sur les recettes prévisionnelles des droits TV de la saison à venir.

Un mercato XXL en vue ?

Le principal objectif une fois cette somme amassée serait de s’offrir plusieurs renforts de poids afin de renforcer l’effectif d’Hansi Flick sur le mercato. Si l’arrivée d’Anthony Gordon est déjà actée depuis un bout de temps, les Culés viseraient encore des noms ronflants comme Julián Alvarez, João Cancelo ou encore Karim Adeyemi.

La définition de vivre au-dessus de ses moyens.

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